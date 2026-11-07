به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعیت هلال احمر اعلام کرد که در هوای بارانی احتمال وقوع تصادفات بیشتر می‌شود، در حالیکه با رعایت چند نکته می‌توان رانندگی ایمن در شرایط بارانی را فراهم کرد.

سرعت را کاهش دهید؛ در جاده‌های خیس فاصله توقف خودرو چندبرابر می‌شودt بنابراین سرعت مطمئنه را رعایت کنید و از ترمز‌های ناگهانی بپرهزید.

فاصله ایمنی را افزایش دهید؛ حداقل دو تا سه برابر حالت عادی از خودروی جلویی فاصله بگیرید تا زمان کافی برای نشان دادن واکنش داشته باشید.

چراغ هارا روشن کنید؛ حتی در باران ملایم نیز چراغ‌های جلوی خودرو را روشن کنید تا توسط دیگران دیده شوید. همچنین در باران‌های شدید‌تر از چراغ مه شکن استفاده کنید.

از کروز کنترل استفاده نکنید؛ در جاده خیس کروزکنترل می‌تواند باعث لغزش چرخ‌ها شود بنابراین خودتان کنترل خودرو را داشته باشید.

مراقب آب‌گرفتگی باشید؛ اگر خودرو روی لایه آب سر خورد، پایتان را آرام از گاز بردارید فرمان را مستقیم نگه دارید و تا باز پس گرفتن چسبندگی، ترمز نکنید.

ترمز و فرمان را نرم به کار ببرید؛ هر حرکت ناگهانی می‌تواند باعث لغزش شود پس ترمزگیری و تغییر مسیر را آرام و تدریجی انجام دهید.

برف پاک کن‌و بخارگیر را بررسی کنید؛ دیدن کامل شرط اول ایمنی است. تیغه‌های فرسوده برف پاک کن را تعویض کنید و سیستم بخارگیر شیشه را نیز روشن کنید.

لاستیک هارا بررسی کنید؛ عمق آج مناسب و فشار باد صحیح نقش کلیدی در تخلیه آب و جلوگیری از لغزش‌ها دارد.

از مناطق پرآب و جریان‌های شدید دوری کنید؛ اگر عمق آب از نیم متر بیشتر باشد هرگز وارد آن نشوید، زیرا ممکن است خودرو خاموش شده یا آب خودرو را با خود ببرد.

تمرکز کامل داشته باشید؛ از کار‌هایی که حواس شما را پرت می‌کنند مثل استفاده از تلفن همراه، خوردن و ... جدا خودداری کنید.

جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه در باران‌های شدید توقف کنید، افزوده است که بهتر است اگر باران شدید شد، در محلی امن توقف کنید و بعد از پایان بارش‌ها دوباره به حرکت خود ادامه دهید و در صورت بروز هرگونه مشکل شماره ۱۱۲ پاسخگوست.