پخش زنده
امروز: -
هفته سوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه یک، به میزبانی شهر کرج برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد غرب موفق شد، با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل میزبان خود تیم مقاومت البرز به برتری دست پیدا کند.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم دانشگاه آزاد اسلامآباد غرب در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۶ – محمدامین لطفی بهادرانی ۴،
۶۱ کیلوگرم: علیاصغر سلطانی ۲ – امیرحسین محمدی مقدم ۴،
۶۵ کیلوگرم: شهداد خسروی ۴ – احمدرضا رحیمنیا ۰،
۷۰ کیلوگرم: ماهان کاوسی ۶ – محمد عمویی زیدانی ۵،
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی آقاملی ۰ – امیرحسین علیپور ۱۱،
۷۹ کیلوگرم: مهدی اسمعیلی کوکندی ۹ – محسن اکبری ۱،
۸۶ کیلوگرم: هادی شرفبیانی ۱ – میلاد احمدی ترکمانی ۵،
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پاکفشکرکلایی ۱۱ – علی کبودتبار فیروزجایی ۰،
۹۷ کیلوگرم: ارشک محبی ۴ – دانیال توکلی ۵،
۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی ۷ – امید کریمی ۰