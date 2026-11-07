هفته سوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه یک، به میزبانی شهر کرج برگزار شد.

کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، پیروزی دانشگاه آزاد مقابل مقاومت البرز

کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، پیروزی دانشگاه آزاد مقابل مقاومت البرز



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب موفق شد، با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل میزبان خود تیم مقاومت البرز به برتری دست پیدا کند.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم دانشگاه آزاد اسلام‌آباد غرب در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۶ – محمدامین لطفی بهادرانی ۴،

۶۱ کیلوگرم: علی‌اصغر سلطانی ۲ – امیرحسین محمدی مقدم ۴،

۶۵ کیلوگرم: شهداد خسروی ۴ – احمدرضا رحیم‌نیا ۰،

۷۰ کیلوگرم: ماهان کاوسی ۶ – محمد عمویی زیدانی ۵،

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی آقاملی ۰ – امیرحسین علی‌پور ۱۱،

۷۹ کیلوگرم: مهدی اسمعیلی کوکندی ۹ – محسن اکبری ۱،

۸۶ کیلوگرم: هادی شرفبیانی ۱ – میلاد احمدی ترکمانی ۵،

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پاکفشکرکلایی ۱۱ – علی کبودتبار فیروزجایی ۰،

۹۷ کیلوگرم: ارشک محبی ۴ – دانیال توکلی ۵،

۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی ۷ – امید کریمی ۰