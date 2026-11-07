معاونت خدمات شهری شهرداری گلستان، از استقرار تمامی ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی در نقاط مستعد آب‌گرفتگی جهت پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر خدایی گفت: پاکسازی و لایروبی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی، آماده‌سازی ماشین‌آلات و استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط مستعد آب‌گرفتگی با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نیروهای خدمات شهری با تلاش شبانه‌روزی و حضور میدانی، آمادگی دارند تا پیامدهای احتمالی بارندگی را مدیریت و از بروز مشکلات برای شهروندان جلوگیری کنند.