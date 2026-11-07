ما را خدا با خون او مبعوث کرده ...

ما را خدا با خون او مبعوث کرده ...

­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راضیه جبه داری در رثای رهبر شهید انقلاب و پایداری ملت مبعوث شعری سروده است.

خون پیمبرزاده‌ای اعجاز کرده‌ست

تا آسمان راه عبوری باز کرده‌ست

الله اکبر از سرود فتح خونش

فتحی که دنیا را پر از آواز کرده‌ست

از قلۀ انسانیت می‌گفت و خونش

پایان استعمار را آغاز کرده‌ست

مشت گره‌کرده به هم پیوندمان داد

همبستگی این قوم را ممتاز کرده‌ست

خشم مقدس در رگ هر شهر جاری‌ست

خونش خیابان را شگفتی‌ساز کرده‌ست

ما از پریدن هیچ پروایی نداریم

سیمرغ در این سرزمین پر باز کرده‌ست

ما را خدا با خون او مبعوث کرده

خون پیمبرزاده‌ای اعجاز کرده‌ست