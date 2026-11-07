امیرمحمد رحمانی و امیرمحمد قربانی ۲ ژیمناست خراسان رضوی، به اردوی تیم ملی ژیمناستیک برای حضور در رقابتهای بین‌المللی جام ورونین روسیه که در آذرماه برگزار می‌شود، دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، رئیس هیأت ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: مسابقات جام ورونین با حضور ورزشکاران مطرح روسیه و کشور‌های آسیای میانه در مسکو برگزار می شود و از سطح فنی بالایی برخوردار است.

علیرضا ملائکه، با اشاره به برنامه آماده‌سازی این دو ورزشکار، تصریح کرد: تمرینات ملی‌پوشان استان از ۱۳ آبان‌ماه در سالن سردار سلیمانی، مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شده است و تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود : نمایندگان استان در مسابقات جام ورونین در ۶ رده ژیمناستیک هنری شامل حرکات زمینی، خرک حلقه، دارحلقه، پرش خرک، پارالل و بارفیکس به رقابت خواهند پرداخت.

ملائکه درباره توسعه زیرساخت‌های ژیمناستیک مشهد، تأکید کرد: تهیه پیست بادی جدید، تعویض فنر‌های ترامپولین، تأمین استوانه کمک‌آموزشی و بهسازی پیست حرکات زمینی از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش ایمنی ورزشکاران و بهبود کیفیت تمرینات در سالن استاد یزداد مشهد انجام شده است.

رئیس هیأت ژیمناستیک خراسان رضوی، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ژیمناستیک علاوه بر حفظ سلامت ورزشکاران، نقش تعیین‌کننده‌ای در استعدادیابی، پرورش نسل آینده قهرمانان و ارتقای جایگاه ورزش استان خواهد داشت. همچنین در رابطه با استعدادیابی، تاکنون دو مرحله استعدادیابی انجام شده است و در دستور کار داریم با امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل آموزش و پرورش، استعداد‌های بیشتری را جذب کنیم.