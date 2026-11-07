کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان تا ظهر دوشنبه خبر داد و درباره آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، مریم بهروزی اظهار کرد: سامانه بارشی شب گذشته بارش‌های خوبی را در مناطق مختلف استان به همراه داشت و بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات جنوبی و شمالی استان، از جمله آوج و معلم‌کلایه، ثبت شد.

به گفته وی، میزان بارش ثبت‌شده در شهر قزوین نیز ۱۰ میلی‌متر بود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: براساس خروجی مدل‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه تا ظهر دوشنبه ادامه دارد و در برخی ساعات بارش باران، رعدوبرق و بارش‌های شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. همچنین احتمال وقوع تگرگ در برخی مناطق و بارش برف خفیف در قلل و ارتفاعات وجود دارد.

بهروزی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این سامانه بارشی گفت: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، آب‌گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها از مخاطرات احتمالی این سامانه است.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت احتیاط در تردد‌های درون‌شهری و برون‌شهری، از سفر‌های غیرضروری، توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه از کاهش دما در روز‌های آینده خبر داد و بیان کرد: بامداد روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، دمای کمینه در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات استان، به صفر و کمتر از آن خواهد رسید.