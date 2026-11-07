همه روستا‌های شهرستان کبودراهنگ از اینترنت پرسرعت بهره‌مند هستند و در ۳۰ روستا و شهر‌های کبودراهنگ، بستر فیبر نوری نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس مخابرات شهرستان کبودرآهنگ گفت: در ۱۳۴ روستای شهرستان کبودراهنگ از اینترنت پرسرعت adsl و vdsl بهره‌مند هستند و ۹۰ روستا نیز به صورت کابلی از تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت بهره مندند و مابقی بصورت بی سیمی از سیم کارت استفاده می‌کنند.

فریدون حسن‌پور افزود: هم اکنون شهر‌های کبودراهنگ، شیرین سو، گل‌تپه و پایگاه هوایی شهید محمد نوژه از اینترنت پرسرعت و فیبرنوری بهره‌مند هستند.

اینترنت نسل قدیم با اینترنت پرسرعت نسل جدید در سرعت دانلود و آپلود تفاوت دارد، به صورتی که اینترنت vdsl تا ۵۰ مگ بر ثانیه و فیبر نوری تا هزار مگ بر ثانیه سرعت دارد.

هم اکنون بیش از ۹ هزار مشترک در شهرستان کبودراهنگ از اینترنت پرسرعت adsl و vdsl و فیبرنوری بهره‌مند هستند.