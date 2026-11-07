مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ از فعالیت دو واحد پرورش بلدرچین با ظرفیت مجموع ۱۲۰ هزار قطعه در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد‌ها سالانه ۷۲ تن گوشت و روزانه ۴۰ هزار عدد تخم بلدرچین تولید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیداصغر نبوی‌زاده، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش طیور اظهار کرد: در حال حاضر دو واحد فعال پرورش بلدرچین در شهرستان مشغول فعالیت هستند که ظرفیت آنها شامل ۶۰ هزار قطعه بلدرچین گوشتی و ۶۰ هزار قطعه بلدرچین تخم‌گذار است.

وی افزود: این واحد‌ها با بهره‌گیری از مدیریت علمی و دانش روز، روزانه حدود ۴۰ هزار عدد تخم بلدرچین تولید می‌کنند و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و توسعه تولیدات پروتئینی شهرستان دارند.

نبوی‌زاده با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه گوشت بلدرچین در این واحد‌ها به حدود ۷۲ تن می‌رسد، تصریح کرد: فعالیت این واحد‌ها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر را نیز فراهم کرده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ در ادامه، پایش وضعیت بهداشتی واحدها، بررسی روند تولید، نظارت بر زنجیره تأمین خوراک و کنترل رعایت ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی را از مهم‌ترین اولویت‌های نظارتی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی مشکلات و موانع تولید و تلاش برای رفع آنها، نقش مهمی در پایداری فعالیت واحد‌های پرورشی، افزایش بهره‌وری و تسهیل عرضه محصولات به بازار دارد.