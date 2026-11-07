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تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابتهای بین المللی کشتی جام آکسیونوف که در شهر نووسیبرگ برگزار میشود، راهی روسیه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که روزهای ۱۵ لغایت ۱۷ آبانماه برگزار میشود به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۶۷ کیلوگرم: علی غریبی
۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی - محمدمعراج مهمدی
۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی
۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۷ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی - علیرضا رضایی
سرمربی: حمید باوفا
مربی: پویا بویری