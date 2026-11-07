

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که روز‌های ۱۵ لغایت ۱۷ آبان‌ماه برگزار می‌شود به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری

۶۷ کیلوگرم: علی غریبی

۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی - محمدمعراج مهمدی

۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی

۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا

۸۷ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی - علیرضا رضایی

سرمربی: حمید باوفا

مربی: پویا بویری