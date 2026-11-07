

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همتی‌نژاد، رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان گفت: امسال بیش از ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته که با توجه به پیشرو بودن کشاورزان، رعایت الگوی کشت و برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، عملکرد تولید این محصول به ۹۰ تا ۱۰۰ تن در هر هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه گوجه‌فرنگی تولیدی کهگیلویه از کیفیت مطلوبی برخوردار است، افزود: محصول تولیدی روزانه به استان‌ها و شهر‌های مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، فارس و خوزستان ارسال می‌شود.



رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه با اشاره به نقش این محصول در ایجاد اشتغال روستایی ادامه داد: در هر روستا روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در مراحل مختلف برداشت و جمع‌آوری گوجه‌فرنگی مشغول به کار می‌شوند که این موضوع نقش مؤثری در تأمین معیشت خانوار‌ها و رونق اقتصادی منطقه دارد.

همتی‌نژاد همچنین از آمادگی جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع تبدیلی خبر داد و گفت: تسهیلات کم‌بهره برای احداث صنایع تبدیلی در شهرستان پیش‌بینی شده است تا با فرآوری محصولات کشاورزی در داخل منطقه، ارزش افزوده بیشتری ایجاد و از خام‌فروشی جلوگیری شود.

پورخسروی، یکی از کشاورزان روستای ضرغام‌آباد، با اشاره به تجربه خود در کشت گوجه‌فرنگی گفت: در مجموع از سه هکتار زمین زیر کشت، نزدیک به ۳۰۰ تن گوجه‌فرنگی برداشت کرده‌ایم و روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ کارگر در مزارع مشغول فعالیت هستند.