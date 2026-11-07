روابط عمومی راه‌آهن لرستان اعلام کرد: حرکت قطارهای محلی مسیر دورود - اندیمشک امروز شنبه ۱۶ آبان به علت بارندگی شدید و سیلاب متوقف شده است.

توقف حرکت قطارهای محلی لرستان در پی بارندگی و سیلاب

توقف حرکت قطارهای محلی لرستان در پی بارندگی و سیلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی راه‌آهن لرستان اعلام کرد: حرکت قطارهای محلی مسیر دورود - اندیمشک و مسیر بازگشت، امروز شنبه ۱۶ آبان به علت بارندگی شدید و سیلاب متوقف شد.

اداره کل راه آهن لرستان اعلام کرد:.قطارهای مسیر دورود - اندیمشک و بالعکس به شماره های (۹۱۴) و (۹۴۰) در ۱۶ آبان با توجه به بارندگی و سیلابی بودن منطقه در مسیر رفت و برگشت از برنامه ی حرکت قطارهای مسافری حذف شده و این تصمیم در صورت تمدید اطلاع رسانی خواهد شد.