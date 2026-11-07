با افزایش احتمال وقوع سیل در پی بارش‌ها در چندین استان کشور، جمعیت هلال احمر با انتشار توصیه‌هایی بر آمادگی پیش از بحران، پرهیز از حضور در بستر رودخانه‌ها و مسیر آب و خودداری از اقدامات پرخطر هنگام سیل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: پیش از رسیدن سیل هنوز فرصت برای پیشگیری، آماده‌سازی و کاهش خسارت وجود دارد.

تخریب پوشش گیاهی، دستکاری نامناسب بستر رودخانه‌ها و ساخت‌وساز در حریم رودخانه و مسیر‌ها می‌تواند خطر سیل را بیشتر کند. اگر در منطقه سیل‌خیز زندگی می‌کنید، خانه را از قبل آماده کنید؛ با نظر متخصص، زیرزمین و بخش‌های آسیب‌پذیر ساختمان را در برابر نفوذ آب مقاوم کنید و برای فاضلاب خانه شیر یک‌طرفه در نظر بگیرید تا از برگشت آب و فاضلاب جلوگیری شود.

کیف شرایط اضطراری آماده کنید

همچنین توصیه شده است یک کیف شرایط اضطراری همیشه آماده باشد؛ شامل غذای کافی، دارو‌های ضروری، وسایل کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه، وسایل ارتباطی و نسخه‌ای از مدارک مهم در پوشش ضد آب. مدارک، وسایل ارزشمند و مواد خطرناک در محلی بالاتر از سطح احتمالی آب قرار داده شود.

در مناطق در معرض خطر نیز پیش از وقوع سیل و بر اساس توصیه مسئولان، تجهیزات لازم مانند کیسه شن یا موانع مناسب برای جلوگیری از ورود آب آماده شود. بیمه خانه، محصولات کشاورزی و دام‌ها نیز در صورت امکان باید تحت پوشش مناسب قرار گیرد تا خسارت مالی سیل کمتر شود. حاشیه رودخانه، مسیر و آبراهه شاید در هوای آرام جای دل‌انگیزی باشد، اما هنگام بارندگی و هشدار سیل جای چادر زدن یا پارک خودرو نیست؛ سیل همیشه فرصت هشدار دوباره نمی‌دهد.

هنگام سیل؛ به آب اعتماد نکنید

در بخش دیگری از این توصیه‌ها هلال احمر اعلام کرده است که وقتی هشدار سیل صادر می‌شود، اولین کار دور شدن از مسیر آب است. اگر دستور تخلیه داده شد، فورا حرکت کنید؛ این لحظه وقت جمع کردن وسایل، تماشا کردن یا فیلم گرفتن نیست. به مسیر‌های اعلام شده بروید و خود را به منطقه مرتفع و دور از رودخانه، مسیر و آبراهه برسانید. یک جویبار آرام هم می‌تواند در چند لحظه به جریان خروشان تبدیل شود.

به آب سیلاب اعتماد نکنید و وارد آب نشوید؛ نه با پای پیاده، نه با موتور و نه با خودرو. حتی آب کم‌عمق در حال حرکت می‌تواند تعادل را بر هم بزند و هرگز برای امتحان کردن عمق آب نباید وارد آن شد. اگر با خودرو به مسیر آب‌گرفته رسیدید، برگردید و مسیر دیگری انتخاب کنید. اگر خودرو در جریان سریع آب گرفتار شد، داخل خودرو بمانید و اگر آب داخل خودرو در حال بالا آمدن است، به سقف خودرو بروید و برای کمک علامت بدهید. از پل‌هایی که آب با سرعت از روی آنها یا اطرافشان عبور می‌کند نیز فاصله بگیرید؛ جریان سیل می‌تواند بدون هشدار به پل آسیب بزند.

سیلاب منظره‌ای برای عکاسی نیست و چند ثانیه فیلم گرفتن ممکن است چند ثانیه حیاتی برای نجات جان باشد.

از سفر‌های غیرضروری اجتناب کنید

در ادامه این توصیه‌ها تأکید شده است: از حضور در بستر رودخانه‌ها جدا خودداری کنید، از صعود به ارتفاعات اجتناب کنید و از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنید. چنانچه سفر ضروری در پیش دارید، مقداری البسه گرم، آب آشامیدنی و خوراکی برای ۷۲ ساعت داخل خودرو قرار دهید.

همچنین شماره سه رقمی ۱۱۲ یا ندای امداد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به صورت ۲۴ ساعته در خدمت هموطنان است. بر اساس این گزارش، پیشگیری اولین قدم نجات است و در برابر سیل، فاصله یعنی ایمنی.