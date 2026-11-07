به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه‌منصوری امروز اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی از سوی دامداران مبنی بر مشاهده ردپای خرس در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده شیمبار، ماموران یگان حفاظت با هدف بررسی موضوع و رصد حضور حیات‌وحش، اقدام به پایش مستمر زیستگاه‌ها و نصب دوربین‌های تله‌ای در نقاط حساس و مستعد منطقه کردند.

‌وی افزود: در جریان این پایش‌ها، حضور یک قلاده خرس به همراه ۲ توله و همچنین یک قلاده کفتار به ثبت رسید که نشان‌دهنده برخورداری این منطقه از تنوع زیستی ارزشمند و زیستگاه مناسب برای گونه‌های شاخص حیات‌وحش است.

طهماسبی شاه‌منصوری با اشاره به اهمیت حضور گونه خرس در زیست بوم های طبیعی بیان کرد: ثبت چنین تصاویری، اهمیت اقدامات حفاظتی و پایش مستمر زیستگاه‌ها از سوی محیط‌بانان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

‌براساس این گزارش منطقه حفاظت شده شیمبار واقع در شهرستان اندیکا با ۵۰ هزار هکتار مساحت، یک منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل و درختان بلوط است.

این منطقه دارای گونه‌های مختلف جانوری از جمله پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ای، گربه وحشی، گراز، خرگوش، شغال، کفتار، سنجاب، انواع خفاش، تشی، قوچ وحشی، کَل و بز است.