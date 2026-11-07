به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مسابقات مچ‌اندازی شرق کشور با عنوان یادبود شهدای مدرسه میناب و کاپ پهلوان محسن میرزایی، با حضور جمعی از قهرمانان کشوری، ورزشکاران، داوران و مسئولان در سالن ورزشی شهید آوینی جاجرم برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۳ تیم و ۱۲۰ ورزشکار از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی و پرشور، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان این مسابقات، تیم باشگاه آسیا جاجرم با عملکردی درخشان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های بجنورد و مشهد نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

برگزاری این رویداد ورزشی در جاجرم، علاوه بر ایجاد فرصتی برای رقابت و تبادل تجربه میان ورزشکاران استان‌های مختلف، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان و استان در رشته مچ‌اندازی فراهم کرد.