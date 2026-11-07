به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار شهرستان اشنویه گفت: از ابتدای امسال، عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در روستا‌های شهرستان به مساحت مجموع ۹۴ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶۹ میلیارد تومان اجرا شده است.

عبدالسلام مام عزیزی افزود: این طرح‌ها در ۱۲ روستا شامل روستا‌های شیخان، گندویلا، دوآب، صوفیان، گندملاعیسی، لولکان، میرآباد، آغبلاغ، حسن‌نوران، گلاز، گرگاگول و سنگر به اجرا درآمده و نقش مؤثری در بهبود وضعیت معابر، تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی روستا‌ها دارد.

وی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی طرح‌های آسفالت معابر در روستا‌های دوربه، علی‌آباد و نلیوان نیز در مجموع به مساحت ۲۲ هزار متر مربع در دست اقدام است.

فرماندار اشنویه اظهار کرد:این اقدامات برای توسعه متوازن مناطق روستایی، بهسازی محیط روستا‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان در حال اجراست.