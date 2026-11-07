رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات عملیاتی این سازمان در پی صدور هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان و اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آتشپاد سعید قادری با اشاره به فعالیت سامانه بارشی پیش‌بینی‌شده از روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد و بروز آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های محلی، تمامی نیرو‌های عملیاتی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شهروندان خدمات‌رسانی کنند.

قادری افزود: بررسی و آماده‌سازی تجهیزات امدادی، خودرو‌های عملیاتی و دستگاه‌های تخلیه آب در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی انجام شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کرده و از پارک خودرو‌ها در زیر درختان و سازه‌های ناپایدار پرهیز کنند.

قادری تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا آبگرفتگی که نیازمند مداخله نیرو‌های آتش‌نشانی باشد، با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.