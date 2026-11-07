کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده ادامه فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش های رگباری و رعد و برق ، وزش باد و کاهش محسوس دما را پیش بینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، بارش ها در اغلب مناطق بویژه مناطق شمالی و غربی خواهد بود .

سامانه بارشی تا سه شنبه فعال است و بیشترین فعالیت آن در نواحی شمالی ، شمال شرق و شرقی است و در این مدت در نواحی سردسیر احتمال بارش برف وجود دارد .

در این مدت وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب هم پیش بینی شده است .

دمای هوا تا روز چهارشنبه پنج تا هشت درجه کاهش دارد.