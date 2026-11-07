دو سرنشین خودروی سواری که در پی برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده سه‌راه یخدان میبد داخل خودرو محبوس شده بودند، با تلاش آتش‌نشانان نجات یافتند و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دو سرنشین خودروی سواری که در پی برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده سه‌راه یخدان میبد داخل خودرو محبوس شده بودند، با تلاش آتش‌نشانان نجات یافتند و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. این حادثه ساعت ۶ صبح امروز در محدوده سه‌راه یخدان میبد و بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری هاچ‌بک رخ داد که در پی آن، دو نفر از سرنشینان خودروی سواری در داخل خودرو محبوس شدند.

احسان تقی‌زاده، رئیس آتش‌نشانی میبد، با اعلام این خبر گفت: پس از اطلاع از وقوع حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شهید کاظمی به محل اعزام شدند و با انجام عملیات رهاسازی، دو فرد محبوس را از داخل خودرو خارج کردند.

وی افزود: افراد نجات‌یافته پس از رهاسازی به عوامل اورژانس و درمانی تحویل داده شدند.

عوامل نیروی انتظامی نیز در محل حادثه حضور داشتند.