آفت مخرب و خطرناک مگس مدیترانه‌ای علارغم تلاش‌ها برای کنترل، اما همچنان به کشاورزان استان کرمان ضرر می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، می‌گوید:پنج رقم انواع میوه در باغ کِشت کرده‌ام، اما سال گذشته نیمی از محصولات باغ توسط مگس مدیترانه‌ای از بین رفته و امسال هم ۳۰ درصد میوه‌ها خراب شده است.

سالار کشاورزی از ماهان کرمان که دو هکتار زمین باغی دارد و به قول خودش دار و ندارش و قوت لایموتش همین باغ است.

مثل سالار گزارش ما، صد‌ها کشاورز همین مشکل را دارند که این موجود کوچک خسارت بسیاری به آنها وارد کرده است.

درگیری باغات مرکبات

در گشت و گذاری در یکی از باغات بم، پرتقال و نارنگی معروف بم نیز درگیر این آفت خطرناک شده است.

حاج رستم با دستش چند پرتقال که بر روی زمین افتاده برمی‌دارد و می‌گوید:این پرتقال به ظاهر سالم است، اما داخل آن به علت نیش مگس مدیترانه‌ای پلاسیده و قابل خوردن نیست.

میوه درختان پرتقال و نارنگی او را که نگاه می‌کنم نقطه کوچک بر روی برخی میوه‌ها به چشم می‌خورد که نشان از آلودگی درختان می‌دهد و نیش این حشره حسابی دل کشاورزان را به درد آورده است.

سابقه ورود مگس مدیترانه‌ای به کرمان

این آفت از سال ۱۳۹۶ از جنوب کشور وارد باغات استان می‌شود، این را آقای قَهری کارشناس کشاورزی می‌گوید و ادامه می‌دهد؛ به تدریج آلودگی این مگس به سراسر سرایت می‌کند و اکنون حدود ۲۰ درصد باغ‌های استان کرمان را در برگرفته است

وی اضافه می‌کند: مگس مدیترانه‌ای به علت نوع قابلیتی که دارد توانایی درگیر کردن بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی را دارد و از آنجایی که ۲۰ درصد از باغ‌های کشور در استان کرمان قرار دارد این آفت تهدیدی بزرگ برای بخش کشاورزی ما است.

نحوه تکثیر و فعالیت مگس مدیترانه‌ای

اینکه این مگس در خارج از میوه یا داخل میوه فعالیتش را آغاز می‌کند سوالیست که از تکلوزاده استاد دانشگاه پرسیدم؟

می‌گوید: این مگس با تخم ریزی در زیر پوست زمینه خسارت را فراهم می‌کند و لارو‌های خارج شده از تخم با تغذیه از گوشت میوه موجب نرم شدن، تغییر رنگ، پوسیدگی داخل و در نهایت ریزش زود هنگام محصول می‌شود.

آقای تکلوزاده تاکید می‌کند: این مگس می‌تواند تمام محصول یک باغ را از بین ببرد و لذا ابتدا باید نسل اول و دوم مگس را با شیوه‌های مختلف کنترل کرد تا از طغیان مرحله بعدی جلوگیری شود.

آنطور که این استاد دانشگاه می‌گوید: این مگس توانایی تولید ۴ تا ۵ نسل در سال را دارد و یک جفت نر و ماده قادرند و بیش از یک میلیون دانه میوه خسارت وارد کنند.

مبارزه با مگس خانمان سوز و مراقبت‌های کشاورزان

مدیریت باغ مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با آفات به خصوص مگس مدیترانه‌ایست.

این را رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان می‌گوید و اضافه می‌کند: برای مهار و کنترل آن ما تاکنون آموزش و مانور‌های متعددی در شهرستان‌های استان اجرا کرده‌ایم و حتی بیش از ۱۰ هزار هکتار تحت مبارزه شیمیایی و غیر شیمیایی قرار گرفته است.

آقای زهدی بیان می‌کند: کنترل آفت یک فرایند است که کشاورز باید در طول سال مراحل آن را اجرا کند و با این مدیریت، باغ کمترین خسارت را خواهد دید.

او می‌گوید: بیرون بردن ضایعات درخت، هرس به موقع، تغذیه مناسب از بین بردن محصولات پلاسیده و سوزاندن آنها و مشاوره با کارشناسان کشاورزی در اکثر باغات جواب داده و حتی در بسیاری از باغ‌ها خسارت به صفر رسیده است و اگر این کار صورت نگیرد در مدت کوتاه این حشره جمعیت خود را چندین برابر می‌کند و خسارت سنگینی به باغدار وارد می‌شود.

باغداری موفق با رعایت بهداشت باغ

آقای ایزدی باغدارموفق گزارش ما از تجربیاتی می‌گوید که در ۵ سال اخیر داشته و حالا خسارت او بسیار کاهش داشته است.

این کشاورز می‌گوید: اگر مقابله با آفت به موقع و اصولی اجرا شود نتیجه می‌دهد، استفاده از روش‌های علمی مثل محلول زدایی، به کارگیری تله و طعمه برای جذب حشره، سمپاشی به موقع، پایش مستمر درختان و از بین بردن میوه‌های آلوده از جمله اقداماتی است که برای این باغ جواب داده است.

بم یکی از کانون‌های آلوده

مدیر جهاد کشاورزی بم می‌گوید: این شهرستان یکی از آلوده‌ترین مراکزآفت است.

آقای رخشان از استقبال کشاورزان برای کنترل این آفت خبر می‌دهد و می‌گوید: ما کلاس‌های آموزشی بسیاری در باغات برگزار کردیم و در کنار آن اطلاعیه‌های متعددی برای پیام‌های مراقبتی و هشدار به کشاورزان صادر کردیم که موفقیت آمیز بود. وی استفاده از تکنولوژی شرکت‌های دنیا دانش بنیان هم خبر دادو گفت: یک شرکت دانش بنیان یزدی که عصاره‌ای تولید کرده بود و در باغات یزد جواب داده به کمک کشاورزان ما آمد واین اقدام نیز توانست در مهار و کنترل آفت موثر باشد.

آقای رخشان یکی از مشکلات پیش روی در مبارزه با مگس مدیترانه‌ای را باغ ویلا‌های خالی از سکنه می‌داند که برای بازدید و رسیدگی به باغ کارشناسان جهاد کشاورزی نمی‌توانند ورود کند وصاحبان این املاک باید نسبت به آلودگی یا عدم آلودگی باغات خود به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

بخش زیادی از جمعیت استان کرمان زندگی آنها به بخش کشاورزی گره خورده وباید برای جلوگیری از همه‌گیری آفات هوشیار باشند.

چرا که آفات باغی مستقیماً به سفره باغدار، قیمت میوه، امنیت تولید و بازار صادراتی ارتباط مستقیم دارد و مگس مدیترانه‌ای یکی از همین آفات است که با جثه کوچکش نیش دردآوری برای اقتصادی کشاورزی بر جای می‌گذارد.

نویسنده: سید امان الله احمدی زاده