با تسهیلات یک میلیارد تومانی بنیاد برکت، قنات روستای میرآباد در شهرستان شهرضا لایروبی و مرمت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای اسلامی روستای میرآبادگفت: مرمت این قنات موجب افزایش آبدهی قنات و احیای ۳۵ هکتار زمین کشاورزی در این روستا شد.

شاکر بهرامی افزود: کاهش آب قنات در سال‌های گذشته موجب کم شدن سطح زمین‌های زیر کشت شده بود، اما با اجرای طرح مرمت و لایروبی، میزان آب خروجی قنات حدود سه اینچ افزایش یافت.

وی گفت: آب سه حلقه چاه در سرچشمه قنات جمع‌آوری می‌شود و پس از عبور از ۲۸۰ حلقه قنات در مسیری به طول ۷ هزار و ۵۰۰ متر به روستا می‌رسد.

رئیس شورای اسلامی روستای میرآباد افزود: با افزایش آبدهی قنات، ۳۵ هکتار از زمین‌های بایر روستا زیر کشت گندم، جو، ارزن و محصولات فرعی مانند شلغم رفته است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۵۰ تن گندم از این زمین‌ها برداشت شود.

مجری اشتغال بنیاد برکت در استان اصفهان نیز گفت: امسال در شهرستان شهرضا بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه طرح‌های تجمیعی برق و نیروگاه‌های خورشیدی، آبرسانی و مرمت چاه‌ها و قنوات کشاورزی، در قالب شرکت‌های تعاونی، شورا‌ها و دهیاری‌های روستایی پرداخت شده است.

احمد رجایی افزود: تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات کشاورزی و توسعه بازار فروش از برنامه‌های بنیاد برکت در این شهرستان است.

علی فرهمندلو، مجری بنیاد برکت در شهرستان شهرضا نیز گفت: امسال بیش از ۲۰۰ طرح با حمایت بنیاد برکت در این شهرستان اجرا شده که ۳۰ درصد آن به توسعه زیرساخت‌های آبی روستا‌ها اختصاص داشته است.