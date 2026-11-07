کارشناس خانواده و استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برخورد والدین با نوجوانان گفت: خانواده‌ها باید ضمن پذیرش نیاز فرزندان به استقلال، رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا را از اقتضائات طبیعی این دوره تفکیک کرده و با تعیین مرزهای تربیتی، مسئولیت‌پذیری را در آنان تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فرهاد کیایی در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به پیچیدگی شرایط تربیتی نسل جدید اظهار کرد: نوجوانان امروز علاوه بر خانواده و مدرسه، تحت تأثیر گروه‌های همسالان و فضای مجازی قرار دارند و همین تعدد منابع تأثیرگذار، شرایط رشد، تصمیم‌گیری و شکل‌گیری رفتارهای آنان را نسبت به نسل‌های گذشته متفاوت کرده است.

وی سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، مقایسه زندگی با دیگران و مواجهه با الگوهای رفتاری متنوع را از ویژگی‌های نوجوانان امروز دانست و افزود: این شرایط می‌تواند تصمیم‌گیری را برای نوجوانان دشوار کند.

این کارشناس خانواده با بیان اینکه توانایی کنترل هیجان و تکانه‌ها در دوران نوجوانی همچنان در حال رشد است، گفت: بخشی از واکنش‌های هیجانی نوجوانان به شرایط رشدی این دوره مربوط می‌شود، اما تکرار مداوم پرخاشگری، عصبانیت و رفتارهای تکانشی نباید صرفاً به سن فرزندان نسبت داده شود.

کیایی با تأکید بر ضرورت مراجعه به متخصص در مواجهه با رفتارهای نگران‌کننده تصریح کرد: خانواده‌ها باید در صورت مشاهده تکرار و استمرار رفتارهای آسیب‌زا از خدمات روان‌شناسی و مشاوره استفاده کنند.

وی همچنین همدلی را یکی از ارکان اصلی ارتباط والدین با نوجوانان برشمرد و اظهار کرد: در گام نخست باید احساسات فرزند درک شود، سپس والدین با گفت‌وگو به شناسایی دقیق هیجان‌های او کمک کنند و در مرحله بعد، ضمن احترام به احساسات نوجوان، حدود و مسئولیت‌های رفتاری را مشخص سازند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ناراحتی و خشم نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد، اما بروز این احساسات نمی‌تواند توجیهی برای توهین، بی‌احترامی یا نپذیرفتن مسئولیت رفتارها باشد.

کیایی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مشاوره در خانواده‌ها افزود: سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و مراجعه به مشاور باید به‌عنوان راهکاری طبیعی برای پیشگیری و حل مشکلات در میان اعضای خانواده پذیرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: والدین با شناخت ویژگی‌های نسل جدید، ایجاد فضای گفت‌وگو، اعطای فرصت تجربه و در عین حال تعیین مرزهای روشن رفتاری می‌توانند زمینه رشد استقلال، تقویت مسئولیت‌پذیری و پیشگیری از آسیب‌های رفتاری در نوجوانان را فراهم کنند