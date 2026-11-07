بانوان شطرنج‌باز شیروانی که به نمایندگی از استان خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی آماتور‌های ایران حضور داشتند با کسب مقام خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معصومه مجردی رییس هیات شطرنج استان گفت: ملیحه احمدی و زهرا احمدی، دو بانوی شطرنج‌باز شیروان، در نهمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آماتور‌های ایران که ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه به میزبانی زنجان برگزار شد، افتخارآفرینی کردند.

ملیحه احمدی با کسب عنوان قهرمانی و زهرا احمدی با کسب عنوان برتر ریتینگ زیر ۱۸۰۰ در جدول C ، دو افتخار ارزشمند برای ورزش استان به ارمغان آوردند.