به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: به دلیل بروز نقص فنی از صبح امروز، سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت به صورت موقتً دچار اختلال شده است و کارشناسان شرکت مخابرات استان در تلاشند این اختلال را سریع رفع کنند.

شهروندان برای پیشگیری از هرگونه وقفه در فرآیند امدادرسانی و برقراری ارتباط با این سازمان در مواقع اضطراری، شماره تلفن‌های جایگزین ۰۹۱۰۸۴۱۸۳۱۱ و ۰۹۱۰۸۴۱۸۲۱۰ را در تلفن‌های همراه خود دخیره و در صورت نیاز با این خطوط تماس بگیرند.