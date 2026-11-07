

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله دو روز به پایان رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، تیم وزنه‌برداری مردان کره شمالی قهرمانی خود را در این رقابت‌ها قطعی کرد.

با توجه به اینکه تنها رقابت دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان باقی مانده است تیم چین نیز در رده دوم جای گرفت و تیم ملی وزنه‌برداری ایران نیز سوم شد.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با ۸ وزنه‌بردار در این رقابت‌ها حاضر شده، تاکنون سه مدال برنز توسط علی عالی‌پور و دو نقره توسط علیرضا نصیری کسب کرده است.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران سال گذشته بر سکوی نخست مسابقات جهانی ۲۰۲۵ ایستاده بود.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با هشت وزنه‌بردار در دسته‌های ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و فوق سنگین در این مسابقات حاضر شده بود.

در دسته فوق سنگین نیز علی داوودی و علیرضا یوسفی به روی تخته می‌روند.

رده‌بندی تیمی مردان رقابت‌های جهانی:

۱- کره. شمالی ۵۳۳ امتیاز

۲-چین ۵۲۷ امتیاز

۳- ایران ۳۰۵ امتیاز

۴- ترکیه ۳۰۵ امتیاز

۵- قزاقستان ۲۴۸ امتیاز

۶- ژاپن ۲۴۲ امتیاز

۷- آمریکا ۲۳۱ امتیاز

رده‌بندی فعلی تا پیش از مسابقات دسته سنگین وزن بوده است.