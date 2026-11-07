در نخستین روز از هفته پاییزی هوای اصفهان بر مدار قابل قبول و شهر‌های شاهین‌شهر و خمینی‌شهر دروضعیت قرمز آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح شنبه شانزدهم آبان ماه بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه پایش فعال منتهی به صبح شنبه شانزدهم آبان ماه با میانگین ۷۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد و شاخص هوای شهر‌های خمینی‌شهر و شاهین‌شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۵، احمدآباد ۸۶، استانداری اصفهان ۵۸، انقلاب ۷۱، پارک زمزم ۷۲، خیابان پروین اعتصامی ۷۴، علوم پزشکی اصفهان ۵۶، رهنان ۸۳، زینبیه ۶۸، فرشادی ۹۱، فیض ۶۱، خیابان کاوه ۶۶، شهرک منتظری ۶۶ و محور شرق اصفهان ۸۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۳۷، دانشگاه صنعتی با عدد ۱۳۲، سپاهان‌شهر ۱۰۲ و ولدان ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.