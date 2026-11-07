حسینیه هیئت دختران بهشت بافق با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و توانمندسازی دختران نسل انقلاب، همزمان با ایام فاطمیه در مسجد حاجی حسین این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصوره توکلی مسئول هیئت دختران بهشت بافق، با اشاره به اهداف راه‌اندازی این مجموعه گفت: هیئت دختران بهشت با هدف تربیت و توانمندسازی دختران نسل انقلاب فعالیت می‌کند و در حال حاضر ۶۰ خادم ثابت در بخش‌های مختلف آن مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: خادمان این هیئت در قرارگاه‌های فرهنگی، رسانه، اجتماعی و جهاد سازندگی سازماندهی شده‌اند و علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف، آموزش‌های تخصصی و مهارتی مرتبط با حوزه فعالیت خود را نیز فرا می‌گیرند.

توکلی با تشریح برنامه‌های این مجموعه بیان کرد: برگزاری قرار‌های بهشتی در چهارشنبه‌های هر هفته، کلاس‌های تقویتی و علمی ویژه دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال، همایش‌های مادرانه، برنامه‌های تربیتی و اردو‌های تشکیلاتی از جمله برنامه‌های مستمر هیئت دختران بهشت بافق است.

مسئول هیئت دختران بهشت بافق ادامه داد: همچنین برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی در طول سال با مشارکت نوجوانان و همکاری مؤسسات و نهاد‌های شهرستان برگزار می‌شود.

وی با قدردانی از همراهی هیئت امنای مسجد حاجی حسین در واگذاری فضای حسینیه به این مجموعه اظهار کرد: با فراهم شدن این فضا، قرار‌های هفتگی و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی هیئت در محیطی مناسب‌تر دنبال خواهد شد و امیدواریم بتوانیم متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های دختران نوجوان شهرستان، فعالیت‌های گسترده‌تری را اجرا کنیم.