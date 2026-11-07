معاونت خدمات شهری و مدیریت بحران شهرداری پیشوا، از استقرار تمامی نیروها و تجهیزات در سطح شهر جهت رفع آب‌گرفتگی و ارائه خدمات اضطراری در پی هشدار سازمان هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا انصاری معاون خدمات شهری شهرداری پیشوا گفت: در پی هشدار سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استانداری تهران تمام امکانات و نیرو‌های معاونت خدمات شهر و مدیریت بحران شهرداری پیشوا، آماده ارائه خدمات در سطح شهر پیشوا است.

وی افزود: صبح امروز و با شدت گرفتن بارش‌ها نیرو‌های این معاونت در ۸ گروه در ستاد مدیریت بحران شهرداری مستقر و در حال ارائه خدمات هستند و تا هر زمان که نیاز باشد خدمات خود را به شهروندان محترم پیشوا ارائه خواهند داد.

انصاری بیان کرد: همشهریان عزیز پیشوایی در صورت نیاز به خدمات با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند تا همکاران ما در سریعترین زمان به محل اعزام شوند.