رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان زیرکوه از کشف و جمع‌آوری ۴۰۰ عدد تله مخصوص زنده‌گیری پرنده در معرض خطر انقراض هوبره در منطقه حفاظت‌شده پترگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان زیرکوه گفت: ۴۰۰ عدد تله مخصوص زنده‌گیری پرنده در معرض خطر انقراض هوبَره در منطقه حفاظت‌شده پترگان کشف و جمع‌آوری شد.

محمدرضا جوان با اشاره به حساسیت زیستگاه‌های دشت و بیابان شهرستان زیرکوه و ارزش محیطزیستی منطقه حفاظت‌شده پترگان افزود: هوبره یکی از گونه‌های پرندگان نادر، بومی و در معرض خطر انقراض کشور است که همواره در معرض تهدید صیادان غیرمجاز و سودجویان قرار دارد.

وی گفت: سودجویان با پهن کردن تله‌های گوناگون در مسیر تردد این پرنده زیبا، درصدد زنده‌گیری و قاچاق آن به خارج از کشور هستند که با هوشیاری و رصد به‌موقع محیط‌بانان، از این اقدام جلوگیری شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات زیست‌محیطی به‌ویژه صید و قاچاق حیات‌وحش با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد، از دوستداران طبیعت و شهروندان مسئولیت‌پذیر خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، حضور افراد مشکوک یا صید و قاچاق پرندگان شکاری و هوبره در مناطق طبیعی، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.