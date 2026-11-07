به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حیات پرواز بخشدار مرکزی سوق با اشاره به کلیپ منتشر شده مبنی بر خسارت به دام‌های مردم اهالی روستای آبمو این بخش گفت: خوشبختانه آسیبی به دام‌های این منطقه وارد نشده است.

پرواز افزود: دامداران در حال عبور دام‌های خود از مسیر پل در این روستا بودند که با سیلاب مواجه می‌شوند و با کمک اهالی، دام‌ها را از غرق شدگی نجات می‌دهند.

وی با اشاره به توقف اجرای طرح بهسازی جاده‌های بوم سیر تا موگر شهرستان کهگیلویه از سوی پیمانکار ادامه داد: ۱۲ روستای این بخش راه دسترسی مناسب ندارند و با نخستین بارش‌ها دچار سیلاب می‌شود.

بخشدار مرکزی سوق اضافه کرد: طرح بهسازی جاده‌های روستایی این بخش از ۲ سال پیش آغاز شده، اما با توقف این طرح و پل‌های نیمه کاره، همزمان با بارش باران و جاری شدن آب در مسیر خسارت های جبران ناپذیری به مردم وارد می‌شود.

پرواز از مسئولان خواست در این زمینه اقدامات لازم پیش از وقع حوادث و خسارت انجام دهند.

کلیپ منتشر شده ...





