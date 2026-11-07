آیین تشییع و بدرقه پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، دیشب با حضور پرشور مردم، خانواده‌ها و نسل جوان در خیابان‌های کاشان و آران بیدگل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با وجود بارش باران، مردم از ساعت‌ها پیش در مسیر تشییع حضور یافته بودند تا در آیین بدرقه پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس شرکت کنند.

با ورود کاروان شهدا از ابتدای خیابان سپاه و محدوده موکب‌الشهدا، جمعیت به استقبال پیکر‌های مطهر آمدند و بسیاری از حاضران با چشمانی اشک‌بار و سینه‌زنان، کاروان را همراهی می‌کردند.

در این میان، حضور کودکان و نوجوانان نیز دست در دست پدر و مادر، در مسیر تشییع حضور داشتند و کاروان شهدا را بدرقه می‌کردند.

کاروان تشییع پس از حرکت در خیابان شهید بهشتی، به سمت میدان شهید امام خامنه‌ای (ره) ادامه مسیر داد و مردم کاشان با حضور در این آیین، بار دیگر ارادت خود را به شهدای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت نشان دادند.

حضور پرشورمردم به ویژه نسل جوان در این آیین این پیام را برای دشمنان دارد که مردم در دفاع از میهن همواره آماده و استوارند.