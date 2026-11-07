طرح ملی «نبض محله» با هدف رقابت و شناسایی استعداد‌های نوپای استان فارس با حضور ۷۰۰ خردسال و نونهال کشتی‌گیر در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد و در سایر شهرستان‌های فارس هم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: نزدیک به ۷۰۰ خردسال و نونهال کشتی‌گیر در قالب طرح ملی «نبض محله»، در شیراز با هدف شناسایی استعدادهای نوپای استان فارس به میدان آمدند. این مسابقات در دو رشته آزاد و فرنگی و با هدف شناسایی و پرورش نسل آینده کشتی درشهرستان های مختلف استان تا پایان آبان در حال برگزاری است.

سعید بیاری اعلام کرد: در این دوره از رقابت ها فرزندان جامعه کارگری در کنار علاقمندان به کشتی با یکدیگر رقابت می کنندو برگزیدگان این رقابت ها در شهرستان ها ، در مرحله استانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی از اهداف مهم چنین برنامه‌هایی است، تصریح کرد: طرح ملی نبض محله با فراهم کردن بستر مشارکت ورزشی در محلات، می‌تواند زمینه کشف استعدادهای کمتر دیده‌شده را فراهم آورد.

این رویداد که با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، هیات ورزش کارگری و هیات کشتی استان برگزار می‌شود، می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، نام‌های تازه‌ای را از فارس به سکوهای افتخار کشتی کشور معرفی کند.

پس از مشخص شدن منتخبین در مرحله شهرستانی، رقابت‌ها در سطح استانی و سپس کشوری ادامه خواهد یافت.