سرپرستان خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و اعتبار کالابرگ یک‌میلیونی آنها در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه شارژ نشده، می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت، نسبت به ثبت درخواست بازبینی وضعیت خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اعلام کرد: سرپرستان خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و اعتبار کالابرگ یک‌میلیونی آنها در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه شارژ نشده، می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت، نسبت به ثبت درخواست بازبینی وضعیت خود اقدام کنند.

خانوار‌هایی که در بازه زمانی مذکور با مشکل عدم شارژ اعتبار کالابرگ مواجه شده‌اند، باید برای بررسی وضعیت خود مراحل مشخصی را طی کنند.

در مرحله نخست، سرپرستان خانوار باید با شماره‌گیری کد دستوری #۵۰۰۱۴۶۳ از طریق سیم‌کارتی که به نام خودشان است، وضعیت اعتبار را بررسی کرده و در صورت عدم تداوم مشمولیت، کد ۱۲ رقمی مربوطه را دریافت کنند.

در مرحله دوم، کاربران باید با ورود به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir، پرسشنامه خوداظهاری را تکمیل و درخواست بازبینی را ثبت کنند و پس از انجام این مراحل، کد رهگیری صادر می‌شود که از طریق همان سامانه امکان پیگیری نتیجه وجود دارد.

لازم به ذکر است که علاوه بر سامانه مذکور، پیام‌رسان‌های بله و روبیکا نیز در فرآیند ثبت درخواست‌ها همکاری می‌کنند.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، بررسی درخواست‌های سایر گروه‌ها به شرح زیر انجام می‌شود:

خانوار‌هایی با رقم پایانی کد ملی ۳ تا ۶: از ۲۵ آبان‌ماه

خانوار‌هایی با رقم پایانی کد ملی ۷ تا ۹: از ۵ آذرماه

اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای ثبت درخواست بازبینی، سامانه حمایت است، نسبت به پیامک‌های حاوی لینک‌های ناشناس و جعلی که با هدف کلاهبرداری ارسال می‌شوند، هشدار داد.

همچنین تأکید شد که خانوار‌هایی که در گروه‌های دیگر قرار دارند، تا پیش از موعد اعلام‌شده از اقدام برای بازبینی خودداری کنند.