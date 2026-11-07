به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ کامران حسنوند گفت:در پی مراجعه شهروندان به پلیس فتا سلسله مبنی بر کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از روش رسید ساز جعلی و خرید از واحدهای صنفی شهرستان ، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت. ‌

فرمانده انتظامی سلسله افزود:مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان با انجام تحقیقات تخصصی دو متهم به کلاهبرداری مرتبط با این پرونده‌ها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف پنج فقره کلاهبرداری در تحقیقات پلیسی گفت: ۷۰ میلیون تومان از وجوه برداشت‌شده از حساب مالباختگان به حساب آنان برگشت و متهمان هم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان سلسله معرفی شدند.

سرهنگ حسنوند از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی، از اعتماد به افراد مشکوک و ارائه ی اطلاعات شخصی و بانکی به افراد ناشناس خودداری و در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.