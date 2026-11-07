به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حمد بن عبد الرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفت: منطقه طاقت تحمل دور دیگری از تنش و تشدید درگیری‌ها را ندارد.

وی در ادامه افزود: قطر در هفته‌های اخیر با دولت آمریکا برای مهار اوضاع در منطقه همکاری کرده است.

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر ضرورت تداوم روند مذاکرات گفت: نباید به صدا‌های افراط گرایانی گوش دهیم که می‌خواهند روند مذاکرات را به انحراف بکشانند.

وی با اشاره به ادامه تمایل دولت آمریکا برای دستیابی به راه‌حل، حتی پس از انتخابات میان دوره‌ای این کشور نیز گفت: نمی‌توان این مسئله را بدون راه‌حل رها کرد و منطقه نیز توان تحمل دور دیگری از تشدید تنش‌ها را ندارد.

وزیر امور خارجه قطر افزود: نمی‌توانیم برای دستیابی به یک توافق ایده‌آل منتظر بمانیم و امیدواریم به توافقی مناسب دست یابیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی قطر با تاکید بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه کشورش برای جلوگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل، خاطرنشان کرد: دور اخیر تشدید تنش‌ها هیچ دستاورد مثبتی برای منطقه به همراه نداشته است.

وی همچنین از رایزنی با وزیران امور خارجه کشور‌های منطقه در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل سیاسی خبر داد و افزود: قطر اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده و دستیابی به توافق امکان‌پذیر است.