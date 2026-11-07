به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بارش‌های اخیر در استان موجب ثبت مقادیر متفاوت بارندگی در مناطق مختلف استان شده است، به‌طوری‌که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان، تنگ رواق با ثبت ۴۲ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های باران‌سنجی قرار گرفت.

پس از تنگ رواق، دشتک میمند با ۴۰ میلی‌متر، سینه نمک با ۳۶ میلی‌متر، سوق با ۳۵ میلی‌متر و دهدشت، مارگون و موگرمون لنده هر کدام با ۳۴ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص دادند.

همچنین در ده برایی، کوشک برآفتاب و منصورخانی کاکان ۳۳ میلی‌متر، امامزاده علی و سیرون شبلیز ۳۲ میلی‌متر و در برم سبز و وزگ ۳۱ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در قلعه دختر و ستنگان ۲۸ میلی‌متر، دشتروم ۲۷ میلی‌متر، جاورده و تل‌گاه ۲۶ میلی‌متر و در چیتاب ۲۵.۳ میلی‌متر گزارش شده است.

همچنین ایستگاه‌های چرام، تل‌گاه، امامزاده پهلوان، لنده و علی‌کرمی دمچنار هر کدام ۲۵ میلی‌متر، درغک ۲۳ میلی‌متر و تنگ سرخ، گنجگون، دلی خمسیر و کریک هر کدام ۲۲ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

در ادامه این آمار، میزان بارش در سرآبتاوه ۲۱ میلی‌متر، امیرآباد بابکان، دلی خمسیر و دیشموک ۲۰ میلی‌متر، سی‌سخت ۱۹.۳ میلی‌متر، سپیدار ۱۹ میلی‌متر، ده برآفتاب ۱۸.۵ میلی‌متر، پراشکفت ۱۸ میلی‌متر، گنجه‌ای ۱۷.۶ میلی‌متر، کالوس ۱۷.۵ میلی‌متر، موشمی زیلایی ۱۷ میلی‌متر و تنگ پیرزال ۱۶ میلی‌متر گزارش شده است.

بر اساس آمار مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان، قلعه‌رئیسی ۱۴.۸ میلی‌متر، فرودگاه یاسوج ۱۳.۸ میلی‌متر، خودکار باشت ۱۲.۹ میلی‌متر، سرآب ننیز ۱۲ میلی‌متر و آبده‌گاه، بوستان و باشت هر کدام ۱۱ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

همچنین میزان بارش در فیلگاه ۹ میلی‌متر، امامزاده جعفر ۷.۱ میلی‌متر، لیراب ۷ میلی‌متر، دیل ۵ میلی‌متر، دوگنبدان ۳.۵ میلی‌متر، ماهور باشت ۳ میلی‌متر و لیشتر ۲.۱ میلی‌متر ثبت شده است.