مدیر بازار برق و مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع برق شیراز گفت: ظرفیت ۸۹.۵ مگاواتی نیروگاه‌های مقیاس کوچک متصل به شبکه در محدوده توزیع برق شیراز، با پیش‌بینی اتصال حدود ۴۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان امسال، در حال گسترش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ظرفیت ۸۹.۵ مگاواتی نیروگاه‌های مقیاس کوچک متصل به شبکه در محدوده توزیع برق شیراز، با پیش‌بینی اتصال حدود ۴۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال جاری، در حال گسترش است .

محمدهادی معظم افزود: با توجه به تابش مفید سالانه حدود ۱۹۰۰ ساعته خورشید در شیراز، ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این منطقه وجود دارد.

مدیر بازار برق و مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی این شرکت با اشاره به اینکه از این میزان، ۵۱ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است، افزود: با توجه به ظرفیت مناسب تابش خورشید و استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حدود ۴۰ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه در این محدوده افزوده شود.

معظم با تشریح ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی اظهار داشت: محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق شیراز، کلان‌شهر شیراز و مناطق پیرامونی در شعاع حدود ۱۲۰ کیلومتری را شامل می‌شود که از شمال تا محدوده پاسارگاد، از جنوب تا کوار و سروستان و از سمت جنوب شرقی مناطقی همچون داریون و خرامه امتداد می‌یابد.

مدیر بازار برق شیراز با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: یکی از چالش‌های اصلی توسعه این نیروگاه‌ها در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق شیراز، موضوع تأمین و تملک زمین است. نزدیکی به کلان‌شهر شیراز، افزایش ارزش اراضی، وجود مستثنیات، معارض‌های احتمالی و محدودیت‌های مربوط به واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی، فرآیند تأمین زمین برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را نسبت به برخی مناطق دیگر کشور دشوارتر کرده است.

وی با اشاره به میزان ظرفیت‌های موجود افزود: با وجود این محدودیت‌ها، تاکنون ۵۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در محدوده توزیع برق شیراز به شبکه متصل شده است که از این میزان، ۱۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های ۳.۲ مگاواتی در مجموعه‌های دولتی است و مابقی حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مؤثر سرمایه‌گذاران غیردولتی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

معظم با اشاره به مزیت اقلیمی استان فارس و ظرفیت مناسب تابش خورشید خاطرنشان کرد: محدوده شیراز سالانه حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ ساعت تابش مفید خورشید دارد که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است و استان فارس را در زمره مناطق مستعد توسعه انرژی خورشیدی قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ظرفیت طبیعی استان فارس و روند رو به رشد مشارکت بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کمک به تأمین برق پایدار ایفا کند.