به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید عبیداوی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: پیرو هشدار سازمان هواشناسی تمامی تیم‌های عملیاتی، اتفاقات و تجهیزات شرکت توزیع برق در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پایداری شبکه اقدام کنند.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر شبکه توزیع برق در کل استان پایدار و بدون مشکل است، افزود: همکاران ما در شرکت توزیع برق خوزستان به صورت شبانه‌روزی و با رصد لحظه‌ای شرایط جوی، پایش خطوط و تاسیسات را در دستور کار دارند تا استمرار خدمات‌رسانی و تامین برق پایدار برای شهروندان عزیز تضمین شود.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از عموم هم‌استانی‌ها خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، نکات ایمنی را رعایت کرده و با فاصله گرفتن از تاسیسات، پایه‌ها و تجهیزات شبکه برق، در صورت بروز هرگونه اتفاق یا خسارت احتمالی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۲۱ (مراکز اتفاقات برق) یا نرم افزار برق من به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اطلاع‌رسانی کنند.