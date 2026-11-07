به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: در این طرح ضربتی، ۴۷ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۹۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ رمضان‌نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح آرامش در شهر و امید به زندگی با محوریت برخورد قاطع با خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر طی ۴ روز گذشته در نقاط مختلف این شهرستان و محور‌های مواصلاتی به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در این طرح، ۴۳ خرده‌فروش و ۴ قاچاقچی عمده را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه‌ها و خودرو‌های متهمان، بیش از ۹۸ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی را کشف کردند.

وی با اشاره به توقیف ۷ دستگاه خودرو و پلمپ ۴ باب منزل و ۱۰ باب مغازه متعلق به توزیع‌کنندگان مواد مخدر در این طرح، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۵۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و برای درمان و بهبودی به مراکز مجاز درمانی اعزام شدند.