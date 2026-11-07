در دویست‌وپنجاه‌و یکمین شب از قرار‌های مردمی، میدان‌های شهر بار دیگر میزبان مردمی بود که با حضور مستمر خود، حمایت از ایران و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی را به تماشاگذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اجتماعات که با مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، فراتر از یک گردهمایی شبانه، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت مردم در قبال سرنوشت کشور است، حضوری که استمرار آن در بیش از هشت ماه گذشته، پیام روشنی از پایداری این همراهی دارد.

در شرایطی که معادلات سیاسی منطقه و جهان پیوسته در حال تغییر است، تداوم این حضور مردمی می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت انسجام ملی باشد، سرمایه‌ای اجتماعی که حفظ و تقویت آن، در کنار حضور مردم، به اعتمادسازی و پاسخ‌گویی مسئولان نیز وابسته است.