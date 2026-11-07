مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: سی و هشتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در این شرکت با جمع‌آوری ۱۲۸ فقره انشعاب غیرمجاز، بازپس‌گیری هزار و ۳۵۰ متر کابل و کاهش ۳۶۲ کیلوواتی توان مصرفی اجرا شد.

مقابله با سوداگران انرژی در شیراز ؛ ۱۲۸ انشعاب غیرمجاز در سی و هشتمین مرحله مانور مهتاب جمع‌آوری شد

مقابله با سوداگران انرژی در شیراز ؛ ۱۲۸ انشعاب غیرمجاز در سی و هشتمین مرحله مانور مهتاب جمع‌آوری شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سی و هشتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در این شرکت با جمع‌آوری ۱۲۸ فقره انشعاب غیرمجاز، بازپس‌گیری هزار و ۳۵۰ متر کابل و کاهش ۳۶۲ کیلوواتی توان مصرفی اجرا شد.

احمدرضا خسروی افزود :همچنین در این مانور یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۷۵۷ کیلووات‌ساعت انرژی از محل شناسایی و مصادیق برق غیرمجاز احصا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات میدانی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ساماندهی فوری انشعابات غیرمجاز اظهار داشت: باید با استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات موجود، انشعابات غیرمجاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و در قالب انشعابات دائم، غیردائم یا واگذاری شمارشگر‌های موقت ساماندهی شوند تا هیچ نقطه‌ای از شبکه خارج از چرخه پایش و کنترل مصرف باقی نماند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از ظرفیت‌های یارانه‌ای صنعت برق، انحراف و بهره‌برداری غیرقانونی از این منابع را خط قرمز این صنعت دانست و افزود: طرح ملی مهتاب با شناسایی و مقابله با مصادیق مصرف غیرمجاز، زمینه محدودسازی فعالیت سوداگران انرژی و تحقق عدالت در توزیع برق را فراهم کرده است.

خسروی تصریح کرد: این رویکرد علاوه بر صیانت از بیت‌المال و مقابله با کانون‌های استخراج غیرمجاز رمزارز، به ارتقای فرهنگ قانون‌مداری، حفاظت از حقوق مشترکان خوش‌مصرف و متعهد و تأمین کیفیت ولتاژ مناسب برای مشترکان خانگی و صنایع تولیدی کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، پایش‌های میدانی، استانداردسازی اتصالات و جمع‌آوری مصادیق استفاده غیرمجاز از برق را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات شبکه برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدامات نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری خطوط و تجهیزات توزیع در برابر نوسانات، شرایط بحرانی و دوره‌های اوج مصرف دارد. هدف صنعت برق این است که حتی در دشوارترین شرایط محیطی و وضعیت‌های اضطراری نیز تأمین انرژی پایدار برای زیرساخت‌های اساسی و راهبردی کشور با اختلال مواجه نشود و طرح مهتاب در این مسیر به‌عنوان یکی از محور‌های عملیاتی صیانت از پایداری شبکه ایفای نقش می‌کند.

وی با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی کاهش تلفات شبکه اظهار داشت: کاهش تلفات یکی از نتایج بنیادین و راهبردی اجرای طرح ملی مهتاب است و اقدامات متمرکز در این حوزه تاکنون معادل نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای ساخت نیروگاه و توسعه خطوط انتقال، از تحمیل هزینه‌های جدید به اقتصاد ملی جلوگیری کرده است.

خسروی همچنین بر ضرورت مکانیزه‌سازی فرآیند‌های پایش و کنترل شبکه تأکید کرد و از راه‌اندازی داشبورد‌های هوشمند رصد تلفات در شرکت‌های توزیع برق خبر داد. وی افزود: بهره‌گیری از این ابزار‌ها امکان شناسایی دقیق‌تر کانون‌های تلفات، رصد مستمر عملکرد شبکه و هدفمند کردن اقدامات اصلاحی را فراهم می‌کند و می‌تواند سرعت و اثربخشی برنامه‌های عملیاتی صنعت برق را افزایش دهد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز گفت: در سی‌ و هشتمین مانور سراسری مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق شیراز، علاوه بر جمع‌آوری ۱۲۸ انشعاب غیرمجاز و یک‌هزار و ۳۵۰ متر کابل، ۸۳ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمایش و پایش قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این راستا ۱۳۴ انشعاب جدید در انتظار نصب شناسایی و پیگیری شد، ۱۲۵ عدد فیوز محدودکننده نصب یا اعمال محدودیت شد و ۸۱ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

این اقدامات در راستای کاهش تلفات غیرفنی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز انرژی، ساماندهی مصادیق مصرف و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق شیراز از سوی واحد‌های مربوطه انجام شده است.