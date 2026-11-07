مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: مهر امسال بیش از ۱۱ هکتار گلخانه به گلخانه‌های فعال در این شهرستان اضافه شده و از حدود ۲۹ هکتار به بیش از ۴۰ هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: مهر امسال بیش از ۱۱ هکتار گلخانه به گلخانه‌های فعال در این شهرستان اضافه شده و از حدود ۲۹ هکتار به بیش از ۴۰ هکتار رسیده است.

مهدی اعیان‌منش افزود: از مجموع ۱۱۱ هزار و ۹۰۵ مترمربع گلخانه جدید، ۱۰۲ هزار و ۷۸۰ مترمربع در بخش فورگ و ۹ هزار و ۱۲۵ مترمربع در بخش جنت این شهرستان قرار دارد.

معاون سازمان افزود: ۱۰۸ هزار و ۹۰۵ مترمربع از گلخانه‌های جدید به تولید محصولات سبزی و صیفی از جمله فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و خیار و سه هزار مترمربع به کشت موز اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: گسترش این زیرساخت‌ها علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آب و افزایش تولید می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد مناطق روستایی را نیز فراهم کند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.