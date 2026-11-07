به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش گلپایگان در نشست خبری گفت: مدرسه مسکن مهر یک، مدرسه اشرفی اصفهانی، طرح توسعه چهار کلاس درس در روستای رباط‌سرخ و مدرسه حبیب‌اللهی، چهار طرح معرفی‌شده در این فهرست هستند.

محسن شاهپری افزود: مؤدیان مالیاتی واجد شرایط تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند با انتخاب این طرح‌ها، مالیات خود را در مسیر تکمیل فضا‌های آموزشی شهرستان هدایت کنند.

وی مشارکت کسبه، بازاریان و فعالان اقتصادی را فرصتی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد با مشارکت این اقشار، طرح‌های نیمه‌تمام آموزش و پرورش تکمیل شود.