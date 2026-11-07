به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با تقویت سامانه بارشی که از دو روز گذشته وارد استان شده بود از بامداد امروز بارش شدید باران و تگرگ برخی مناطق استان از جمله اندیمشک و لالی را فرا گرفت.

محمد سبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به صدور هشدار قرمز بارش باران در استان گفت:براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و در اغلب نقاط استان (بویژه در نیمه شمالی و نیمه شرقی و ارتفاعات) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.