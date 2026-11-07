برای نخستین بار مسابقات شنای نوجوانان ۱۱ و ۱۲ سال آذربایجان شرقی به میزبانی مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،منصور حضرتیان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت:در مسابقات شنای نوجوانان آذربایجان شرقی ۱۱۰ ورزشکار در رده‌های سنی ۱۱ و ۱۲ سال با هم به رقابت پرداختند.

حضرتیان افزود:این رویداد ورزشی در ۵ رشته انفرادی و ۲ رشته تیمی در قالب ۱۲ تیم در استخر پادگان امام رضای مراغه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد:این رقابت‌ها بزرگداشت روز دانش آموز و دانش آموز شهید امیر مهدی نوجوانی برگزار و از خانواده این شهید والامقام جنگ رمضان تجلیل و قدردانی شد.