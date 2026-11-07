فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از شناسایی و دستگیری یک باند ۵ نفره شامل ۳ سارق و ۲ خریدار سوخت خودرو‌های سنگین خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۵ فقره سرقت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سوخت از خودرو‌های سنگینِ پارک شده در سطح شهر، مأموران انتظامی با تشکیل تیم‌های ویژه بررسی و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ مهدی شکوهی راد افزود: مأموران کلانتری ۱۳ جوادیه پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در قالب چندین عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای این باند ۵ نفره که ۳ نفر آنها سارق و ۲ نفر خریدار بودند شدند که در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳۰۰ لیتر گازوئیل سرقت شده کشف شد.

وی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند؛ به مالکان خودرو‌های سنگین هشدار داد برای پیشگیری از وقوع جرایم و سرقت، خودرو‌های خود را باید در پایانه‌های بار و مکان‌های پیش بینی شده که مجهز به دوربین مداربسته و امنیت کافی هستند، پارک کنند.