دبیر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل‌سنت کشور، از آغاز این مسابقات در ۱۲ استان اهل‌سنت‌نشین ایران خبر داد و گفت: استان ها تا بهمن ماه فرصت دارند مسابقات خود را برگزار و نفرات برتر را مشخص کنند.

حجت‌الاسلام سید جواد موسوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات، اظهار داشت: امسال دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، همچون سال‌های گذشته، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل‌سنت کشور را در ۱۲ استان اهل‌سنت‌نشین ایران اسلامی از مهرماه برگزار می‌کند.

وی با اشاره به شعار این دوره، افزود: این مسابقات مزین شده به شعار «قرآن، کتاب امت پیروز» که تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. این دوره از مسابقات با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) برگزار خواهد شد.

دبیر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم با اشاره به رشته‌های مسابقات، گفت: در مسابقات امسال، طلاب و روحانیون آقایان و بانوان می‌توانند در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء و حفظ پنج جزء با هم رقابت کنند.

موسوی با اشاره به روند برگزاری مسابقات، افزود: از ابتدای مهرماه امسال، سه استان گلستان، کرمانشاه و خراسان جنوبی توانستند مسابقات خود را برگزار کنند و نفرات برتر را مشخص کنند.

وی با اشاره به ادامه مسابقات، گفت: ۹ استان باقی‌مانده نیز فرصت دارند تا بهمن‌ماه مسابقات خود را برگزار کنند و نفرات برتر را مشخص و اعلام کنند. نفرات برگزیده مرحله استانی می‌توانند در مرحله کشوری که سال آینده برگزار می‌شود، شرکت کنند.

دبیر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل‌سنت کشور در پایان به ویژگی‌های مرحله کشوری این مسابقات اشاره کرد و گفت: ویژگی برجسته مسابقات مرحله کشوری که در سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد، مسابقات ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ویژه طلاب با حضور خانواده‌ها خواهد بود. این مسابقات در سال آینده برگزار خواهد شد.