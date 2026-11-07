روابط عمومی شرکت توزیع برق الیگودرز اعلام کرد: در پی بارش شدید و رعد و برق امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵،برق برخی مناطق در این شهرستان قطع شده است.

قطع برق برخی مناطق الیگودرز لرستان در پی بارندگی و رعد و برق

قطع برق برخی مناطق الیگودرز لرستان در پی بارندگی و رعد و برق

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز اعلام کرد: در پی شرایط نامساعد جوی، بارش و وقوع رعدوبرق شدید در ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۱۶ آبان، پست فوق‌توزیع شماره یک الیگودرز دچار آسیب جدی شد و در نتیجه، از ساعت ۶:۱۴ صبح، برق همه ی مناطق شهر الیگودرز قطع شد.

با تلاش و پیگیری عوامل عملیاتی، پس از ۲۰ دقیقه، ترانسفورماتور T2 در پست فوق‌توزیع شماره یک وارد مدار شد و بخش‌هایی از شهر و شهرستان برق‌دار شدند.

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان الیگودرز اعلام کرد:هم اکنون، ترانسفورماتور T1 از مدار خارج شده و فیدر فاطمیه،فیدر جلال‌آباد،فیدر انرژی،فیدر مسکن مهر،فیدر خمه،فیدر خمه ترمینال،فیدر چمن‌سلطان وفیدر فرسش تا اطلاع ثانوی با قطعی برق مواجه هستند.

بر این اساس کارشناسان و عوامل عملیاتی امور انتقال و فوق‌توزیع در حال بررسی، عیب‌یابی و انجام اقدامات لازم برای رفع مشکل و برقدار کردن مجدد فیدرهای مذکور هستند.

مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان محترم، تأکید کرد پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل و بازگشت شبکه برق به وضعیت عادی با جدیت در حال انجام است.