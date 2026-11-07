دیدار تیم‌های هیروشیما و نیپون ساکای بلیزرز در لیگ برتر والیبال ژاپن با حضور بازیکنان ایرانی، شنبه ۱۶ آبان از شبکه ورزش سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح، مسابقه تیم‌های هیروشیما با حضور امین اسماعیل‌نژاد و مبین نصری و نیپون ساکای بلیزرز ژاپن را در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

در این برنامه، محمدرضا تندروان، مربی سابق تیم ملی والیبال، به عنوان کارشناس در استودیو حضور خواهد داشت.

تیم هیروشیما در چهار بازی گذشته خود با سه شکست و یک پیروزی در رتبه دهم جدول قرار دارد و در مقابل، تیم ساکای بلیزرز با بهره‌گیری از بازیکنان مطرح خارجی در رتبه دوم جدول ایستاده است.