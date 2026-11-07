به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی رییس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: دستگاه قضا در کنار وظایف خود، ایجاد آرامش و آسایش اجتماعی از طریق پیشگیری از اختلافات، ترویج فرهنگ گذشت و فراهم‌سازی زمینه سازش میان مردم است، رسالتی که تحقق آن بدون مشارکت آحاد جامعه امکان پذیر نیست.

او با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی خوزستان در عرصه صلح و سازش افزود: این سرمایه فرهنگی و اجتماعی، میراث گران‌بهایی است که باید آن را پاس داشت و در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفت.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: بزرگان، معتمدان، شیوخ، سران عشایر و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی در خوزستان از ظرفیت و نفوذ معنوی ارزشمندی برخوردارند که می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیش از ورود به فرآیند‌های رسمی قضایی با تدبیر به سازش ختم کنند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار امکانات دستگاه قضایی گفت: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی ظرفیت‌های لازم برای حل‌وفصل همه مسائل اجتماعی را در اختیار داشته باشد بنابراین مشارکت مردم در این امر ضرورتی انکارناپذیر در تحقق عدالت و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.

وی افزود: میانجیگری و داوری با تکیه بر گفت‌و‌گو، تفاهم، بی‌طرفی و مشارکت آگاهانه طرفین اختلاف، فرصتی ارزشمند برای تحقق عدالت توافقی و توسعه این ظرفیت‌ها از اولویت‌های مجموعه شورای حل اختلاف استان است.