بیشترین میزان بارش های سامانه اخیر با ۹۹.۲ میلیمتر در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

بارش ۹۹.۲میلیمتری در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

بارش ۹۹.۲میلیمتری در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،

هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارش سامانه اخیر در استان از ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ساعت ۰۶:۳۰ به میلیمتر به این شرح است.

آلونی: ۳۰.۱

ارجنک: ۲۱.۱

اردل: ۱۲.۸

امام قیس: ۱۴.۳

ایلبگی: ۱۲.۶

بازفت: ۴۷.۹

بروجن: ۷.۱

بلداجی: ۶.۷

بن: ۱۷.۳

جونقان: ۱۲

چالشتر: ۱۵.۱

دزک: ۱۱

دشتک: ۲۴.۹

دوآب صمصامی: ۴۶.۹

دیمه: ۲۸.۲

سامان: ۱۴.۶

سرخون: ۱۸

سودجان: ۲۳.۸

سورشجان: ۱۸.۴

شلمزار: ۱۰.۶

شهرکرد: ۷.۱

فارسان: ۱۹.۵

فرخ شهر: ۷.۶

کوانک: ۶۲.۳

کوهرنگ: ۹۹.۲

لردگان: ۳۰.۴

لیرابی: ۲۲.۸

مال خلیفه: ۲۴.۸

مرغملک: ۲۴.۳

هوره: ۱۱.۶